Gelişen teknoloji hayatı gitgide daha kolay hale getiriyor. Her türlü işlem sadece internet üzerinden ya da en fazla bir telefon görüşmesi rahatça yapılabiliyor. Ancak işlemler basitleşse de, toplumun her kesimi için yeterli olmuyor. İşitme engelliler bu konuda sıkıntı yaşayan en önemli grup…

Bankacılık işlemlerinden yemek siparişine kadar sayısız alanda engelleri yüzünden sorun yaşıyorlar. İşte yaşanan tüm sıkıntılar, çalışmaları süren “Görüntülü Çağrı Merkezi” projesiyle son bulacak.

[Grafik: TRT Haber ]

7 gün 24 saat görüntülü çağrı merkezi desteği

İşitme Engelliler Federasyonu’nun hayata geçirdiği proje sayesinde işitme engelliler, 444 ve 0850’li müşteri hizmetlerinden 7 gün 24 saat hizmet alabilecek. “Görüntülü Çağrı Merkezi” projesinin detaylarını İşitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ay TRT Haber’e anlattı.

Projenin çıkış noktası aslında işitme engellilerin istedikleri anda dertlerini anlatacak bir tercümana ulaşamamaları. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre Türkiye’de 4 milyon işitme engelli olduğunu ifade eden Ay, projenin çıkış noktasını şöyle anlatıyor:

“İşitme engellilerimiz pek çok sıkıntı yaşıyor. Her yerde anında tercüman bulamıyorlar, ücretleri de yüksek olduğu için verecek durumları yok. 444 ve 0850’li müşteri hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Bazı firmalar ise işitme engellilerin kültürünü bilmedikleri için yazışarak ya da email yoluyla iletişim sorununun çözüleceğini düşünüyor. Ancak yanılıyorlar, çünkü işitme engellerin kendi kültürleri bulunuyor. Engellerinden dolayı Türkçe kelime hazineleri sınırlıdır.”

Uygulama Türkiye’de tek örnek

Bundan yaklaşık 4 yıl önce başlayan proje için özel bir yazılım yapılmış. Telif hakları da alınan proje, Türkiye’de bu alanda yapılmış tek uygulama. Üstelik projenin uluslararası bir ayağı da bulunuyor.

Uygulamayı kullanmak oldukça basit. Yapılması gereken ilk iş, ilgili aplikasyonu akıllı telefonlara indirmek. Sonrasında ise engelli vatandaşların menüden istedikleri kurumu seçmeleri gerekiyor. Devamını ise Ay, şu şekilde özetliyor:

“Kurumlar ve şirketler çağrı merkezlerini bu sisteme entegre edecekler. Nasıl görüntülü bir toplantı yapılıyorsa aynı şekilde burada da işaret dili çevirmeni aracılığıyla arayanlar bütün taleplerini ve şikayetlerini iletebilecek. Çağrı merkezi temsilcisinin söylediklerini de aynı anda işitme engellilere aktaracak. Aralarında tercüman köprüsü oluşturularak 7 gün 24 saat hizmet verilecek.”

Profesyonel çevirmenle hizmet verecek

Görüntülü çağrı merkezlerinde şüphesiz tercümanlara büyük görev düşüyor. İşitme Engelliler Federasyonu bu konuya büyük önem veriyor. Görüntülü Çağrı Merkezi’nde görev yapacak tercümanları profesyonellerden seçiyor. Ay, bu noktada önemli bir ayrıntının altını çiziyor:

“Bizim dışımızda hareket eden şirketlerde ve kurumlarda, işitme engelliler tercümanlarının ne kadar uzman olduğunu bilemiyorlar. Çünkü kendileri bu dili bilmedikleri için belgelere bakıyorlar. İşaret dili, uygulama ağırlıklı bir dil. Kullanmayınca kolaylıkla köreliyor, unutuluyor. 5-10 yıl önce belge alan kişiler, tercümanlık yapmaya çalışıyor. Kendilerini kurstan sonra hiç geliştirmemiş kişiler bu alanda uzmanım diyor. Bu da çözüme değil faciaya sebep oluyor. O yüzden İşitme Engelliler Federasyonu olarak birlikte hareket edersek daha da iyi olacak.”

Aslında işitme engellilere yönelik olarak bazı kurumların bünyesinde görüntülü çağrı merkezleri var. Ancak bu çoğu zaman hizmetten faydalanmak isteyenler tarafından bilinmiyor bile. İşte projeyle bu yöndeki tüm çalışmalar tek aplikasyonda bir araya getirilerek yaygınlaştırılacak.

Aplikasyona şimdiden 13 firma dahil oldu

Belediyelerden hastanelere, bankalardan alışveriş sitelerine kadar yüzlerce kurumu tek çatı altında toplamayı hedefleyen projenin aplikasyonu android cihazlar için hazır. IOS için de geri sayım başladı.

Şu ana kadar 13 firma bu aplikasyona dahil oldu. Halen çeşitli firmalarla görüşmeler sürüyor ve sayının artırılması hedefleniyor. Sayı arttıkça işitme engelliler için hayat çok daha kolay hale gelecek.

“İşitme engelli bir birey, bir araç firmasının teknik servisini ararken diğer şirket kurum ya da firmalarının uygulamasını da görecek. Hangi kurumların bu sisteme girdiğini normalde göremiyorlar” diyen Ay sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bu uygulama ileriki aşamalarda kategorilere ayrılacak. Hedefimiz aynı e-devlet sistemindeki gibi özel ve devlet kurumlarını birleştirip tek çatı altında toplayarak işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak. Uluslararası düzeyde de bu uygulamayı yaygınlaştırmak istiyoruz.”

Çalışma uzun soluklu bir proje olduğu için adım adım ilerleniyor. İşitme Engelliler Federasyonu bu uygulamaya katılmak isteyen firmalarla yazılım ve tercüman desteği dahil her türlü işbirliğine giderek mümkün olduğu kadar geniş bir ağ yaratmayı hedefliyor.



Grafik: Şeyma Özkaynak / TRT Haber