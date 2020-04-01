Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Oda köyü halkı, her yıl aynı noktaya gelen leyleklerin yuva yapması için elektrik direğinin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan direk yaptı. Ancak leylekler elektrik direğine yuva yapmaktan vazgeçmedi.

4 yıl önce leylek yuvasında elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yuva yanarak kül oldu. Leylekler ise yangından kısa süre sonra yanan yuvalarını tekrar yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

8 yıldır aynı direğe yuva yapan leylekler bu yıl da geldi. 2 leylek direğin üzerine yuva kurdu. Bölge halkı da leylekleri rahatsız etmemek için özen gösteriyor. Köy halkı, leylekleri 'baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor.