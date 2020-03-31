[Fotoğraf: AA]

Alo 153 hattı 24 saat açık

Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Belediye olarak halkın hizmetinde olduklarını belirten Saklı, şunları kaydetti:

"Şu anda 40 aileye 3 çeşit sıcak yemek servisi yapılmaktadır. Bu aileler belirli bir yaş grubunda olanlar hem ekonomik hem de sağlık durumundan dolayı yemek pişiremeyen aileler. Ayrıca 153 hattımız 24 saat açık ve gelen bütün aramalar kayıt altına alınıyor. Eğer vatandaşlarımızın bir sorunu varsa 153'ü arayarak talebini iletebilir. Biz gereğini yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

İhtiyacı karşılanan 70 yaşındaki Hasibe kaplan ise "Allah devletimize zeval vermesin. Bu yemeği getirdikleri için onlara teşekkür ederiz, çok mutluyuz" diye konuştu.