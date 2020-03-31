Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 1 Nisan'dan itibaren bir aylık OHAL ilan edilmesi kararı alındığını duyurdu.

Ülkede salgının yayılmaması için yurt dışından gelen insanların karantinaya alınacağını ifade eden Nyusi, daha önce planlanan kültürel ve sosyal etkinliklerin askıya alındığını kaydetti.

Nyusi, virüsün yayılmaması içinde serbest dolaşımın sınırlandırılacağını ifade ederek, bu süre zarfında spor ve dini toplantılar gibi toplu etkinliklerin de yasaklandığını belirtti.