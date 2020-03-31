Yunanistan Göç Bakanlığı, Başkent Atina'ya yakın bir sığınmacı kampında kalan, yeni doğum yapmış bir kadına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Devlet kanalı ERT, kadının Afrika kökenli olduğunu açıkladı.

Kimliği açıklanmayan kadının doğum hastanesinde enfekte olmuş olabileceğinden şüpheleniliyor.

On binlerce sığınmacının aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda yaşadığı kamplardakileri halktan uzak tutmaya yönelik önlemler alınıyor.

11 milyon nüfusu olan Yunanistan'da bin 212 onaylanmış vaka bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46.