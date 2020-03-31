Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücade kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4.5 saat süren kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yaptı. Milletvekillerinden iş adamlarına tüm hayırseverleri 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye çağırdı.

Yoğun ilgi gören "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına iş adamlarından vatandaşlara her kesimden katılım oldu.

Bu kapsamda Ziraat Finans Grubu da Milli Dayanışma Kampanyası'nda 62 milyon 300 bin TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

Ziraat Finans Grubu'nun açıklaması şu şekilde:

"Devletimizin COVID-19 ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla;

Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin TL bağışta bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."