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Kazakistan, Rusya'dan benzin ithalatını yasakladı
[Fotoğraf: Reuters]
Kazakistan, ihracatı artırma önlemleri kapsamında Rusya'dan benzin ithalatını geçici olarak yasakladı.
Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin benzin ihracatını artırmaya yönelik tedbirler aldığı belirtilerek, "Kazakistan, Rusya'dan benzin, dizel ve havacılık yakıtı ithalatını geçici olarak yasaklıyor." ifadesine yer verildi.
Kazakistan'da bir yılda üretilen yaklaşık 90 milyon ton petrolden 17 milyon tonu ülkede rafine ediliyor.
Etiketler: benzin rusya KazakistanSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:06
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