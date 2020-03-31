Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin benzin ihracatını artırmaya yönelik tedbirler aldığı belirtilerek, "Kazakistan, Rusya'dan benzin, dizel ve havacılık yakıtı ithalatını geçici olarak yasaklıyor." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'da bir yılda üretilen yaklaşık 90 milyon ton petrolden 17 milyon tonu ülkede rafine ediliyor.

