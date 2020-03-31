Vatandaşların daha önce balık tutmak için akın ettiği Samsun Limanı boş kalınca göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Baharla birlikte soğuk ülkelerden Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yazı geçirmek için Samsun'a gelen kuğular, limanda görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Samsun Limanı'nda avlanan kuğuların deniz keyfi güzel görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]