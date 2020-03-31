Haber Giriş: Kaynak: AA
Boş kalan limanın keyfini kuğular çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs salgının önüne geçmek için vatandaşların sahil bantlarında gezmesini ve balık tutmasını yasaklamasıyla birlikte liman ve sahiller boş kaldı.
Vatandaşların daha önce balık tutmak için akın ettiği Samsun Limanı boş kalınca göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
Baharla birlikte soğuk ülkelerden Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yazı geçirmek için Samsun'a gelen kuğular, limanda görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Samsun Limanı'nda avlanan kuğuların deniz keyfi güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
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