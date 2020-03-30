Erzurum'da Mehmetçik, Vefa Sosyal Destek projesi kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, yiyecek, temizlik, ilaç gibi ihtiyaçları kırsal kesim başta olmak üzere evlere götürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma görevlileri, Pazaryolu ilçesi Burçaklı köyünde yaşlı bir vatandaşı ziyaret etti. Bir ihtiyacının olup olmadığını sordu. Yaşlı kişi, ekim zamanı geldiğini ve tarlasını sürmek istediğini ifade etti.

Görevliler, sağlığı için evden çıkmamasını, tarlayı kendilerinin sürebileceğini söyledi. Traktöre binen bir uzman çavuş, yaşlı vatandaşlın tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.

Mehmetçiğin traktör ile tarlayı sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Amasya'da ise, Vefa Sosyal Destek Grubu Boğaköy'de yaşlı bir vatandaşı ziyaret etti. Görevliler, yaşlı vatandaşın isteği üzerine evdeki sobasını kurdu.