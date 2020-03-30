Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 bloklu sitede belli aralıklarla gün yapan kadınlar, koronavirüsten dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama gün yapmakta buldu.

30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan kadınlar, kurdukları WhatsApp grubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Koronavirüsten dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını söyleyen Melek Atlı, "İnşallah bugünler de geçecek, sağlıklı ve sıhhatli günlere ülke olarak kavuşacağız" dedi.