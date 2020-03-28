Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna koronavirüs teşhisi konuldu. Verdiği mücadelenin ardından hastalığı yenmeyi başararak taburcu oldu.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, test sonucunun 18 Mart'ta kendisine test sonucunun pozitif olarak bildirildiğini söyledi.

"Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldım. Hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim."

"Sizlerden ricam lütfen yuvanızda kalın"

Hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını çektiği video ile anlattı, gençlere seslendi.

"Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim. İnsanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yenme potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen yuvanızda kalın."