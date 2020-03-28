Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla ilçenin belirli noktalarına mama bırakıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tarihi noktalar, parklar, boş araziler, ormanlık alanlar ve köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın soğuk ve açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Balcı, belediye olarak sokak hayvanlarına her zaman büyük özen gösterdiklerini belirterek, "Hayvanlar da bizim dostlarımız. Zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde, hayvan dostlarımızı da elbette unutmamalıyız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulma ihtimali de giderek zayıflıyor. Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı. Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ellerinden geldiğince açık arazilerde hayvanları beslemeye çalıştıklarını aktaran Balcı, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını ve desteklerini beklediklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]