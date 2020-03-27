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Karantinadaki öğrenciye doğum günü sürprizi
Yurt dışında eğitim gören ve Türkiye'ye getirilen öğrencilerden biri Ceyda Nur. Samsun'da karantinaya alınan öğrenciyi, yurt çalışanları doğum gününde yalnız bırakmadı.
Ceyda Nur, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Tıp Fakültesinde 6. sınıf öğrencisi. Erasmus staj için 1 aydır İtalya'daydı. Cagliari Üniversitesinde Dahiliye Bölümünde staj yapan Ceyda Nur, Türkiye'ye getirilen öğrencilerden biri.
Samsun'daki KYK yurdunda karantinaya alınan Ceyda Nur'a, yurt görevlileri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: samsun kyk yurdu karantina doğum günü sürprizi ceyda nurSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 01:10
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