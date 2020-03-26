Emine Kılıçarslan 72 yaşında. Afyonkarahisar'daki evinde iki küçük kuzusu ile yaşıyor. Doğukan ve Berat adlı kuzularına gözü gibi bakıyor. Emine teyze, koronavirüs nedeni ile sokağa çıkamayınca kuzularına yem alamadı. 112'yi arayarak yardım istedi.

Emine Teyze, "Kuzularıma yem istiyorum" deyince, ekipler onun torunlarını kastettiğini düşündü. Gıda paketleri ie ziyaretine gitti. Ancak evde torunlarla değil iki sevimli kuzu ile karşılaştı.

AFAD gönüllüsü Kıymet Yıldız, "Kuzular deyince ben sandım ki torunları var. Yukarı çıktık ben torun bekliyorum, kuzuları görünce şaşırdım" dedi.

Emine Kılıçarslan gıda paketini ihtiyacı olmadığını söyleyerek reddetti.

Sadece kuzularına yem istedi. Afyonkarahisar Valiliği devreye girerek Emine Kılıçarslan'ın kuzuları için yem aldı.

AFAD ve Kızılay ekipleri Emine Teyze istemese de ihtiyaç sahibi olduğunu fark etti. Onun için gıda paketi bırakmayı da ihmal etmedi.