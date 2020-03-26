Bir hayırsever, Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Türkmen´in işlettiği bakkala geldi. Veresiye defterinde borçlarını ödeyemeyenlerin listesini çıkarmasını istedi.

Defteri kontrol eden bakkal, borçlarını ödeyemeyen kişilerden 11 bin 500 lira civarında alacağı olduğunu hesapladı.

Hayırsever vatandaş tamamını ödeyeceğini söyledi. Borçluların isimlerinin yazılı olduğu sayfaları alan hayırsever, daha sonra dükkandan ayrıldı.

Bakkal Mehmet Türkmen, hayırseverin 20 kişinin borcunu ödediğini söyledi. ''Böyle çıkart ödeyemenlerin listesini ben ödeyeceğim´ dedi. Ben önce şaka sandım inanamadım. 11 bin 500 lira ödedi Allah razı olsun. Hiç karşılaşmadım, ben böyle bir şey de görmedim. Belki de Hızır Aleyhisselam, Allah razı olsun, helal olsun." diye konuştu.

Türkmen, borcu ödenen vatandaşların hayırsevere dua ettiğini söyledi. "Çok sevindiler, çok memnun oldular, Allah razı olsun diyorlar, çok dua edenler var. Öyle insanlar varmış ülkemizde ne güzel.'' ifadelerini kullandı.

Hayırseverin ayrıca mahalleyi de dolaşarak bazı ihtiyaç sahiplerine para yardımında bulunulduğu belirtildi.