Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında "Hayat Eve Sığar" çağrısı yapan TRT, evdeki minikleri de unutmadı.

Kurulduğu günden bugüne çocuk sağlığı ve psikolojisini göz önünde tutan ve yararlı içeriklerini küçük izleyicileri ile buluşturan TRT Çocuk, geçirilen bu zorlu süreçte "SARI" isimli yeni bir program yayınlamaya başladı.

Birbirinden farklı oyunlar ve etkinliklerle hepimize çok güzel dakikalar yaşatacak "Sarı" sizlerle!⠀



Yeni programımız #Sarı her gün senin kanalın #TRTÇocuk'ta!⠀



10.30 ve 14.50 pic.twitter.com/0yEli0f3Th — TRT Çocuk (@trtcocuk) March 26, 2020

Oyun ve sporla günü eğlenceli hale getiriyor

Her gün saat 10.30 ve 14.50’de ekrana gelen SARI'da, çocukların evde kendi başlarına uygulayabilecekleri eğlenceli aktiviteler ile hareket etmeleri sağlanıyor.

3-6 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden program, hijyen kuralları ve el yıkama alışkanlığı ile başlayıp çeşitli oyun ve sporlarla günü eğlenceli hale getiriyor. Ortalama 7-8 dakika süren program boyunca çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de gelişimleri için harekete geçiyor.

Emre Yurttakalın'ı "SARI" karakteri olarak izlediğimiz programın danışmanlığını Prof. Dr. Gelengül Haktanır yaparken, TRT kreş öğretmenleri de programa eşlik ediyor.