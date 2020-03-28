Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ercişli öğrenciler televizyona kavuştu
Van'ın Erciş ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamayan öğrenciler televizyona kavuştu.
Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 6 kişilik Aksak ailesinin televizyon isteğini, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yerine getirdi.
44 yaşındaki baba Muhsin Aksak inşaatta çalışarak ailesini geçindirdiğini ancak evinde televizyon olmadığı için çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanamadığını söyledi, kaymakamdan çocukları için televizyon talep etti.
[Fotoğraf: İHA]
Mehmetbeyoğlu da Aksak ailesine televizyon hediye etti. Evlerine televizyon kurulduğunu gören çocuklar, artık eğitimden geri kalmayacaklarını söyleyerek Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.
Etiketler: van erciş televizyon sözü kaymakamSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 23:58
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