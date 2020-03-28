Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 6 kişilik Aksak ailesinin televizyon isteğini, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yerine getirdi.

44 yaşındaki baba Muhsin Aksak inşaatta çalışarak ailesini geçindirdiğini ancak evinde televizyon olmadığı için çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanamadığını söyledi, kaymakamdan çocukları için televizyon talep etti.

[Fotoğraf: İHA]

Mehmetbeyoğlu da Aksak ailesine televizyon hediye etti. Evlerine televizyon kurulduğunu gören çocuklar, artık eğitimden geri kalmayacaklarını söyleyerek Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.