Mersin'in Erdemli ilçesi'nde çiftçilik yapan İsmet Ateş, kamyonetini birkaç günlüğüne evinin bitişiğindeki gölgeliğe park etti. Sebze taşımak için kamyonetine oturan Ateş, sağ ön silecek üzerinde kumruların yuva yaptığını ve yuvada 2 yumurtanın olduğunu gördü.

Ateş, ailesiyle birlikte yuvayı dağıtmamaya ve yavrular çıkıncaya kadar kamyoneti hareket ettirmemeye karar verdi.

"Sabırla büyümelerini bekliyoruz"

Aracı kullanmadıklarını belirten İsmet Ateş, şunları söyledi:

"Emanet araçla işimizi hallediyoruz. Örfümüz adetimiz gereği, yuva bozmanın günah olduğunu bildiğimiz için yuvayı da bozamadık. Artık sabırla bekliyoruz yavruların çıkıp büyümesini. 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Ama bunun büyümesiyle beraber 1,5 - 2 ayı bulacağını tahmin ediyoruz. Sabırla büyümelerini bekliyoruz ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Belki de bu bir işaret, aracı kullanmamamız için. Belki de başımıza kötü bir iş gelecek. Belli bir süre binmeyeceğiz. Bekleyeceğiz."

Haber: Hüseyin Yıldız