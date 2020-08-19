Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan sokaklar ve taş evler...

Muğla'nın Fethiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy, mübadele sürecinde Yunanistan'da karşılıklı bir Türk köyü ile yer değiştirdi.

[Fotoğraf: Mikail Sevinç]

Ancak Yunanistan'dan gelen Türkler, burada yaşamayı tercih etmeyince mevcut yerleşim yerleri boş kaldı ve zamanla "hayalet köy" olarak anılmaya başladı.

[Fotoğraf: Mikail Sevinç]

Eşsiz taş yapılara sahip köyde, 2 kilise ve çok sayıda şapel bulunuyor.

Kayaköy Ören Yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

[Fotoğraf: Mikail Sevinç]

Kayaköy, UNESCO tarafından da "Dünya Dostluk ve Barış Köyü" ilan edilmişti.