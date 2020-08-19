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Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy
Muğla'da bulunan ve "hayalet köy" olarak anılan Kayaköy, zamana direnen taş evleriyle ilgi çekiyor.
Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan sokaklar ve taş evler...
Muğla'nın Fethiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy, mübadele sürecinde Yunanistan'da karşılıklı bir Türk köyü ile yer değiştirdi.
[Fotoğraf: Mikail Sevinç]
Ancak Yunanistan'dan gelen Türkler, burada yaşamayı tercih etmeyince mevcut yerleşim yerleri boş kaldı ve zamanla "hayalet köy" olarak anılmaya başladı.
[Fotoğraf: Mikail Sevinç]
Eşsiz taş yapılara sahip köyde, 2 kilise ve çok sayıda şapel bulunuyor.
Kayaköy Ören Yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.
[Fotoğraf: Mikail Sevinç]
Kayaköy, UNESCO tarafından da "Dünya Dostluk ve Barış Köyü" ilan edilmişti.
Etiketler: Kayaköy Ören Yeri kayaköy Fethiye'nin hayalet köyüSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 05:51
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