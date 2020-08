Olay Tokat kent merkezinde bulunan Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi ile 600 Evler Mahallesininin kesiştiği trafik ışıklarında yaşandı.

Yetiştirdiği mahsulü kamyonetiyle satmaya getiren çiftçi kavşaktan dönerken 4 kasa fasulyeyi yola düşürdü. Durumu fark eden diğer sürücüler yola saçılan fasulyeleri ezmemek için durarak araçlarından indi.

[Fotoğraf: İHA]

Yere saçılan fasulyeleri hep birlikte toplayarak kasalara koyan ve çiftçiye veren vatandaşların ortaya koyduğu bu dayanışma MOBESE kameraları tarafından an be an görüntülendi.

Fasulyelerin kamyonete yüklenmesi sonrasında trafik akışı kaldığı yerden devam etti.