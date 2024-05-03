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Dünya
AA 03.05.2024 21:38

Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı, çok sayıda ölü var

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütler açılmadı. Bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine paraşütlerin düşmesi sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan var.

Gazze'ye havadan bırakılan yardımın paraşütleri açılmadı, çok sayıda ölü var
[Temsili Fotoğraf: AA]

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti.

Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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