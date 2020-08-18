Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da bir tır dorsesinde 165 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde 165 sığınmacı yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kentin girişindeki polis uygulama noktasında bir tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde sığınmacıların olduğunu belirledi.
Dorsede saklanan sığınmacıların sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen sığınmacılara polis, su verdi.
Bazı sığınmacılar kaçmaya çalıştı. sığınmacılar geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Su ve yiyecek dağıtılan sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirildi.
Yakalanan sığınmacıların geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçirecekleri belirtildi.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: sığınmacı samsun haberSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 23:33
Son Haberler
- 23:58
- 00:00
- 23:31
- 23:20
- 23:12
Sıradaki Haber
Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz