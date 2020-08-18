Kentin girişindeki polis uygulama noktasında bir tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde sığınmacıların olduğunu belirledi.

Dorsede saklanan sığınmacıların sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen sığınmacılara polis, su verdi.

Bazı sığınmacılar kaçmaya çalıştı. sığınmacılar geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Su ve yiyecek dağıtılan sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirildi.

Yakalanan sığınmacıların geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçirecekleri belirtildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.