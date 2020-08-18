Anadolu'nun kapılarının Türklere açılışının 949'uncu yıl dönümü. Malazgirt ve Ahlat her sene olduğu gibi önemli bir haftaya hazırlanıyor. Zaferin yıl dönümü kutlanacak.

Tüm tedbirler alındı

Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız, hazırlıklarla ilgili olarak " Anadolu'nun fethi Malazgirt ve Ahlat etkinliklerini Okçular Vakfı olarak düzenliyoruz. Hem Ahlat'ta hem de Malazgirt'te Okçular Vakfı etkinlik alanlarımız misafirlerini ağırlayacak" dedi.

Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Salgın nedeniyle tüm tedbirler alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliklere katılacak. 25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacak, tarihi Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek.

İlçede yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Gençlik Merkezi’nin açılışını yapacak. Okçular Vakfı'nca düzenlenecek etkinlikleri izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geceyi Ahlat'ta geçirdikten sonra 26 Ağustos'ta Malazgirt'e geçecek. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe katılacak.

22 Ağustos'ta başlayacak etkinlikler 5 gün sürecek. Okçuluk, cirit, atlı oyunlar, kökbörü, mangala gibi geleneksel Türk sporları gösterileri yapılacak.