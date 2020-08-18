Haber Giriş: Kaynak: AA
Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kentte akşama doğru aniden başlayan sağanak, etkisini arttırarak devam etti.
Ani yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ve Atatürk mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Etiketler: ardahan haber ardahan şiddetli sağanakSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 19:58
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