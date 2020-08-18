Başkan Yücel'in COVID-19'a yakalanmasının ardından belediye içerisindeki sirkülasyonun azaltılması amacıyla bina girişinde çadırlar kuruldu. Belediyenin çözüm masası, emlak müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve bilgi işlem müdürlüğü hizmetleri bu çadırlarda veriliyor.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, COVID-19 sürecindeki tedbirlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yoğun birimler dışarı taşındı

Yoğunluğun olduğu birimler için bina dışında hizmet alanı kurduklarını belirten Erdoğan, "Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine muhakkak dikkat edilmesini rica ediyoruz. Ayrıca hemen hemen tüm hizmetlerimizin online sistemle de verildiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımıza belediyeye gelmeden önce online hizmetleri denemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, COVID-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyuran Belediye Başkanı Yücel, hastanede kontrol amaçlı izole durumda olduğunu kaydetti.