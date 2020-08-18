Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde kurulan semt pazarı girişinde de hiçbir kontrol olmadığı görüldü.

Alışveriş için pazara gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan bazı kişiler ile çoğu pazar esnafının da maske takmadığı görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce yasaklanan meyve ve sebzenin çıplak elle seçilmemesi konusuna ise dikkat edilmediği gözlemlendi.

Bazı vatandaşlar ise maske takmayan kişilerin aksine tüm önlemleri alarak pazar alışverişini yaptı.