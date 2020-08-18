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Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonunda 899 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 899 sikke ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanan G.B'nin üzerinde 899 sikke, tarihi eser olduğu değerlendiren 64 obje, 13 yüzük, 2 heykel bulundu.
Gözaltına alınan G.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: tekirdağ tarihi eser operasyonu tekirdağ haberSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 17:51
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