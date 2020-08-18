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Almanya'da PKK'lı teröriste hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya’da terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Türk vatandaşı Mashar T. "yabancı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Mahkemenin kararında, Mashar T.’nin "Ali" kod adıyla 2018’de sözde Mainz bölge sorumluluğunu üstlendiği belirtildi. Bu kişinin terör örgütüne mali kaynak sağlamak amacıyla etkinlikler ve bağış kampanyaları organize ettiği ifade edildi.
Kararda, Mashar T’nin bu şekilde yaklaşık 223 bin euro toplayarak örgüte ilettiği kaydedildi.
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