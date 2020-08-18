Edirne Saroz Körfezi'nde bulunan İtalyan Koyu, günübirlik gelen tatilcilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle kirlendi.

Özellikle etrafta uçuşan çöpler yer yer yığın halinde birikirken, sadece insan hayatını değil, koyda bulunan göletteki canlı hayatını da tehdit ediyor. Geride bırakılan atıklardan çıkan koku ve kötü görüntü ise tepkiye yol açıyor.

[Fotoğraf: DHA ]

Tatil için koya gelen Cemile Üstündağ, gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü ifade ederek, "İnternette gördüm ben burayı ama gelince gördüm ki her yer çöp, çok üzüldüm. Sosyal medyada da görüyordum çöp olduğunu ama mutlaka temizleniyordur diye düşünüyordum. Özellikle arabaları park ettiğimiz yer de çöp içinde. Herkesin dikkat etmesi lazım. Sonuçta buralarda yine biz yaşıyoruz. Yaşadığımız yeri temiz tutmalıyız" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Sahildeki atığı yiyen köpeği rahatsızlandı

Köpeğinin sahildeki yiyeceği yiyip rahatsızlandığını belirten Berke Baş ise, şunları söyledi:

"Benim evcil hayvanım sahilde atılan atığı yediği için rahatsızlandı ve ameliyata girdi. Şu an halen hayati tehlikesi devam ediyor. Yediği şeyin ucunda iğne varmış. İnsanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Burada sadece insanlar değil, hayvanlar da var. Buranın yerlisi olarak rica ediyoruz, çöpleri bir poşete toplamak zor değil. Aksi takdirde bundan 2- 3 yıl sonra onlar da buraya gelemeyebilirler kirlilikten dolayı."

[Fotoğraf: DHA]

"Sürekli temizlenmesi gerekiyor"

Bölgedeki turizm işletmeciliği yapan Mustafa Altunhan, özellikle sahilin ve denizin temizliğine çok önem verdiklerini, her işletmenin buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Altunhan, "Bu sahilleri bir gün değil, yarım gün dahi boş bırakmaya gelmez. Biz işletmemizde sadece kumsalı değil, denizin içini dahi temizliyoruz. Yüzlerce kişi buralarda denize giriyor, bunu yapmak zorundayız. Bizim için önemli olan insanların sağlığı. Sadece İtalyan Koyu değil Saros Körfezi'nde birçok yerde bu çöpler var. Her an, her dakika temizlemek lazım, ilgilenmek lazım" dedi.