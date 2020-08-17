İstanbul Tuzla'da balık tutmak amacıyla motorsuz teknesiyle denize açılan Hasan B., rüzgar ve akıntı nedeniyle Marmara Denizi'nin ortasında sürüklendi. 3 gece 4 gün denizde mahsur kalan 55 yaşındaki balıkçı, telefon kullanmadığı için de yardım isteyemedi.

Hasan B.'yi, Bandırma'dan Yenikapı'ya sefer yapan İDO feribotunun kaptanı Hasan Algam fark etti. Algam ve ekibi el işaretiyle yardım isteyen Hasan B'nin teknesine yaklaştı. Balıkçı, kaptan Algam'ın dikkati sayesinde kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Uzakta bir parıltı tespit ettik"

İDO Kaptanı Hasan Algam, o anları şöyle anlattı:

"14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı seferini icra ediyorduk. İmralı Adası açıklarında uzakta bir parıltı tespit ettik. Yaklaştıkça beyaz renkte bir sandal olduğunu anladık. O bölgede pek rastlanır bir durum olmadığı için sıra dışı bir şey olduğunu anlayıp dürbünle dikkatlice bakıp içerisindeki kazazedeyi görerek yardım talebinde bulunduğunu anladık. El işareti yapıyordu. Ona yaklaşarak kurtarma operasyonuna başladık. Kendisinin bulunduğu teknede motor yoktu. Kürekli bir sandaldı. Oldukça harap ve bitap durumdaydı. Susuz kalmıştı. Merdiven uzatarak ekip arkadaşlarımla kurtardık. Hayatının kurtulmasına vesile olmak mutluluk verici."

[Fotoğraf: DHA]

"Çiğ balık yiyerek hayatta kaldı"

Mahsur kalan yaşlı adamın, tuttuğu balıkları yiyerek hayatta kaldığını söyleyen Algam, "Elektronik seyir cihazlarıyla tespit edilemeyecek kadar küçük bir tekneydi. Gündüz olması aslında fark etmemizi sağladı. Gece şartlarında göremezdik. Işık da yoktu. Bir miktar su stoku ile çıkmış yola. Bunu dikkatli kullanmış. Çiğ balık yediğini söyledi. Teknesinde de yaklaşık 10-15 kilo balık olduğunu söyledi. Sıcakladığında denize girerek serinlediğini, geceleri de teknesinde bulunan kilimi örttüğünü söyledi" dedi.