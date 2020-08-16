Bahçeşehir Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, online olarak gerçekleştirildi.

Bilgisayar ekranı başında kepini ve cübbesini giyen öğrenciler, törene video konferans yoluyla katıldı. Tören sırasında yıl boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin en unutulmaz kareleri ve kepli fotoğrafları barkovizyona yansıtıldı.

Diplomayı Tanzanya Büyükelçisi aldı

Mezun öğrencilerden, yaşadığı 11 bin 431 kilometre ötedeki Tanzanya’dan İstanbul’a üniversite okumak için gelen Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mudrik Muhammed Haji ise Bahçeşehir Üniversitesi’ni birincilikle bitirmenin gururunu yaşadı.

Pandemi nedeniyle mezuniyet törenine ülkesinden katılan Haji’nin diploması ve üniversite tarafından her yıl birincilere verilen üstün başarı simgesi ‘altın beyin’, BAU Global Başkanı Enver Yücel ve Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz tarafından Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo’ya takdim edildi.

“Amacım, ülkeme değişiklik getirmek”

Zanzibar Adası’nda dünyaya gelen Mudrik Muhammed Haji, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine üniversite eğitimi için Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi.

Çok güzel bir öğrencilik hayatı olduğunu ifade eden Haji, “Farklı ülkelerden fazlaca insan tanıdım. Ülkeleri, kültürleri ve dillerine yönelik birçok şey öğrendim. Hayatım boyunca memnun olacağım bir tecrübe yaşadım. Amacım, ülkeme değişiklik getirmek. Öğrendiğim tecrübeler istediklerimi yapmam için yardımcı olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Büyük hedefler belirleyin, ulaşmak için çok mücadele edin”

Törende duygularını paylaşan Haji, hayallerini gerçekleştirmek için kendisine destek olan ailesine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Benim için çok şey feda ettiniz. Çocukluğumda, babamın hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın her günü çalışıp eve çok geç dönmesinin nedenini hiç anlamıyordum. Artık büyüdüğüme göre, yaptığımız tek şeyin daha iyi bir yaşama sahip olmamızı ve başardığımızı garanti etmek olduğunu anlıyorum. Ve annem, birçok profesörle tanıştım ama onların en iyisisin çünkü bugün bildiğim her şeyi bana öğrettin, ayrıca beni yetiştirmede büyük rol oynayan teyzeme çok minnettarım. Size dünyaları versem, yaptığınız fedakarlıklar için yeterli olmazdı. Ne olursa olsun, asla pes etmemeyi ve sabırlı olmayı öğrendim. Çünkü sonunda her şey geçer ve her şeyin bir zaman sınırı vardır. Ne olursa olsun, ileriye bakın ve sizi korkutacak daha büyük hedefler belirleyin, onlara ulaşmak için çok mücadele edin. Türk halkına, uluslararası öğrencileri güzel ülkelerinde ağırladıkları için teşekkür ederim. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nin tüm akademisyenlerine ve idari personeline çok teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun.”