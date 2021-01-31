Recep Mirzan ve Garip’in yolları, Mirzan’ın 1984 yılında Edirne’nin Sarayakpınar Köyü’ne posta dağıtmak için gitmesiyle kesişti.

Kuğunun yaralı olduğunu gören ve tedavi etmek için eve getiren Mirzan’ın, kırık kanadı nedeniyle “Garip” ismini verdiği kuğu ile dostluğu 37 yıldır sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Uçabilecek duruma gelmesine rağmen postacıyı terk etmeyen Garip, günün her anında sahibine eşlik ediyor.

[Fotoğraf: AA]

“Yaşı benden fazladır belki”

Eşini yıllar önce kaybettiğini ve birçok hayvan beslediğini ancak en değerlisinin Garip olduğunu vurgulayan Mirzan, kuğunun artık yaşlandığını söyledi:

“Şu an kanadı biraz düşük ama sağlam. Çağırdığım zaman gelir. Ben 63 yaşındayım. Onun yaşı benden fazladır belki. 1984'ten beri burada, hiç ayrılmadı yanımdan. Nehir taşkınlarında bile buradan gitmedi. Eskiden daha dinçti, artık yaşlandı. Ölürse ona burada güzel bir mezar yapacağım ama beraberce daha çok yaşarız inşallah.”