Tokat Üçyol Şehit Halil Gedik İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Vekili Akif Meral'in sınıf öğretmeniyken başlattığı okuma uygulaması köylülerden ilgi gördü.

Veliler sınıfta çocuklarıyla kitap okuma etkinliğine ilgi gösterince, 3 ay önce uygulama 110 öğrencinin bulunduğu okul geneline yayıldı.

Veliler haftanın bir günü işlerini bırakarak, çocuklarıyla kitap okumak için okula gidiyor.

"Çocuklarınızın hayallerini elinizde taşıyorsunuz"

Akif Meral, Tokat Valiliği tarafından "Kitap Tokat Projesi" yürütüldüğünü belirtti.

Proje kapsamında ocak ayında tüm okulda veliler ile çocukların kitap okumaya başladığını belirten Meral, şöyle konuştu:

"Haftanın belli günü anne ve babaların katılımı ile sınıflarımızda 1 saat kitap okuyoruz. Velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projenin en büyük mimarları onlar. Bu etkinliğe başlamadan önce velilerimizde bir çekimserlik vardı, kitap okuma adına. Ben onlara dedim ki sadece okula kitap ile gelmiyorsunuz, çocuklarınızın hayallerini elinizde taşıyorsunuz."

Evde de kitap okuyorlar

Velilerden Semra Torun, okumalarını düzelttiklerini söyledi.

"Çocuklarımız ile kitap okuduğumuz için mutluyuz. Biz bu işi çok seviyoruz. Herkes çok memnun."

Köy sakinlerinden Süreyya Gedik ise, öğretmenlerin evleri tek tek gezerek uygulama hakkında bilgi verdiğini anlatarak, "Öğretmenlerimiz evleri gezdiler. Herkesin düşüncesini aldılar. Her hafta gelerek kitap okuyoruz. Her akşam evde de yarım saat kitap okuyoruz" dedi.

Kaynak: AA