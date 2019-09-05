Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan fabrika işçisi 32 yaşındaki Ahmet Yerlikaya, 3 yıl önce fuardan aldığı kitapları köyünde çocuklara dağıtıp bunu sosyal medyadan paylaşınca bağışçıların ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen kitapları ilk aşamada çevresindeki köylerde dağıtan Yerlikaya, bağışlar artınca çevre illerdeki köyleri de dolaşarak daha çok çocuğu kitaplarla buluşturmaya başladı. Ahmet Yerlikaya, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tarım işçilerinin çocuklarına kitap ve bilim dergileri dağıttı.

Kahramanmaraş ve civar illerde köy ve yaylaları dolaşan Yerlikaya, yılmadan çocuklara kitap, bilimsel dergi ve ansiklopedi hediye ediyor.

12 bin çocuğu kitapla buluşturdu

2 yıl önce başkanı olduğu "Kitap ve Çocuk Derneği"ni kurarak çalışmalarını kurumsallaştıran Ahmet Yerlikaya 3 yılda kırsal alanda yaşayan 12 bin çocuğun kitapla buluşmasını sağladı.

Kendisinin de zor şartlarda okuyup ancak lise eğitimini tamamlayabildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ben de bu çocuklar gibi köyde doğdum, büyüdüm. Öğretmen olmayı çok istedim ama hastalık ve maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemedim. Şu anda da bu öğretmenliği bir nevi yaşıyorum. Çocukların kitap alınca sevinişi, okuyuşları ve geri dönüşleri... Bazen bize muhtarlar video gönderiyor. İnanın müthiş bir hazzı var. Çok mutluyum. Bu ülkeye faydalı olmak istiyorum."

Yerlikaya, gittikleri yerlerde kimi zaman büyüklerin de kitap istediğini, onlara da kitap hediye ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA