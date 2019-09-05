Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Fatih İlkokulunda görev yapan Sadık Arslan ve Murat Aküzüm, okula uyum süreci kapsamındaki öğrenciler için sınıfları birbirinden eğlenceli materyallerle süsledi.
Dün gece saat 12’ye kadar sınıfları süsleyen öğretmenler, süsleme işini bitirince karşılıklı çiftetelli oynayarak kutlama yaptı.
Öğretmenler yaptıkları sürprizle 1. sınıf öğrencilerinin uyum sürecini en aza indirmeyi hedefledi. Sabah sınıfa giren öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Okul kapıları, sınıf tahtası, ilk gün hatırası ve öğretmenlerin gösterdikleri büyük emek, 1. sınıf öğrencilerine unutamayacakları bir an yaşattı.
Öğretmenler, öğrencilerle tanışma oyunu oynayarak tanıştı. Birinci sınıf öğrencileri keyifli bir ilk gün geçirdi.
Haber: Umut Yeşilyurt