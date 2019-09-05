Nilüfer Büyükcan otobüsle Eskişehir'den Mersin'e giderken kaplumbağasını da yanına aldı. Kutunun içindeki hayvanı koltuğun altına yerleştirdi.

Ancak yolculuk sırasında kaplumbağa kutuyu yırtıp, otobüsün içinde dolaşmaya başladı. Görevliler kaplumbağanın dışarıdan geldiğini düşünüp Tarsus otogarında açık alana bıraktı.

Tüm bunlar yaşanırken Nilüfer Büyükcan uyuyordu. Mersin'de uyandığında kaplumbağasının otogarda bırakıldığını öğrenen Büyükcan, saatlerce otogarda kaplumbağasını aradı ama bulamadı.

Sevindirici haber 4 gün sonra geldi

Otogar personeli bahçe bakımı sırasında kaplumbağayı fark etti ve hemen Büyükcan'a haber verdi.

Nilüfer Büyükcan Tonti adını verdiği kırmızı yanaklı su kaplumbağasına kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Haber: Selahattin Özbozkurt