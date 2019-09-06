İngiltere başbakanlarının yaşadığı başkent Londra’daki Downing Street’in yeni bir sakini daha var artık.

15 haftalık, terk edilmiş bir köpek yavrusu.

Anlaşmasız Brexit planı darbe alan, erken seçim oylamasını da kaybeden yeni Başbakan Boris Johnson'ın akıbeti belirsiz. Ancak hayat arkadaşı Carrie Symonds ile birlikte sahiplendiği Jack Russell cinsi “Dilyn” isimli köpek, Başbakanlık ofisi “10 Numara”da yaşamaya başladı.

10 Numara’nın, 3 başbakan görmüş, 12 yaşında Larry isimli bir de kedisi var.

Bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı’daki konutunda “Çiko” isimli dostuyla çekilen fotoğrafı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çikohttps://t.co/jL9w3q3yXb pic.twitter.com/0ljQtGGhWp — TRT HABER (@trthaber) June 17, 2018

2017 yılında çekilen bu görüntülerde Erdoğan'ın, köpeğe vereceği salatalığı soğuk olduğunu fark edip elinde ısıttıktan sonra hayvana uzatması dikkat çekiyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da barınaktan sahiplendiği Akbaş kırması bir köpek var.

Bakan Selçuk, köpeğin zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını “Pergel” koyduklarını söyledi.

1 yaşındaki Pergel, Bakanlıkta bir kediyle birlikte yaşıyor.

(Putin, Akita cinsi Yume adlı köpeğiyle Kremlin’de.)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de birlikte yaşadığı çok sayıda köpek oldu.

Putin çoğu zaman dünya liderlerini de köpek dostlarıyla birlikte ağırladı.

Onlardan biri, artık hayatta olmayan Koni.

(Putin, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Koni.)

(Koni bu kez de Putin’in, köpek korkusu olduğu bilinen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesine eşlik ediyor.)

Yume ve Buffy de Putin’in dört ayaklı dostlarından...

Bulgar çoban köpeği Buffy’yi, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 2010’da Putin’e hediye etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Malikguliyeviç Berdimuhamedov ise, 2 yıl önce Rusya’nın Soçi kentindeki bir toplantıda, Putin’e köpek hediye etmişti.

Putin, mevkidaşının Alabay olarak bilinen Türkmen çoban köpeğini ensesinden tutmasından rahatsız olup köpeği hızlıca kucağına alarak sevmişti.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev de hayvan sevgisiyle tanınıyor.

Medvedev, yine Türkmenistan lideri Berdimuhamedov’un hediyesi Aik isimli köpeğiyle birlikte.

Putin ve Medvedev Soçi yakınlarında badminton oynarken, Medvedev’in golden retriever cinsi dostu Aldu da onlara eşlik ediyor.

ABD’de Beyaz Saray’ın olmazsa olmazlarından biri sevimli köpekler.

Her ne kadar mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz sahiplendiği bir evcil hayvan olmasa da tarihteki pek çok ABD başkanı köpeklerle yaşadı.

Trump’ın selefi Barack Obama ve ailesinin sevimli dostu Bo, onlardan biri.

Portekizli su köpeği Bo, eski ABD Senatörü Ted Kennedy ve eşi Victoria’nın, Obama’nın kızları Sasha ve Malia’ya hediyesi.

Obama ailesinin Sunny diye bir köpekleri daha vardı.

ABD’nin eski başkanlarından George W. Bush ve sadık dostu Barney...

Bush, eşi Lara Bush, Barney ve Beazley'nin birlikte çektirdiği birçok fotoğraftan biri bu.

Geçen yıl hayatını kaybeden ve çok sayıda köpek besleyen baba Bush’un köpeği Sully de cenazenin başından ayrılmamıştı.

Yine ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton...

Clinton ve ailesi, labrador cinsi kahverengi köpekleri Buddy ile mutlu pozlar verdi.

Eski ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İskoç Terrier cinsi köpeği Fala ile ayrılmaz bir ikiliydi.

Öyle ki Fala, sahibinin yanına gömüldü. İkisinin de burada heykeli var.

1944'te Alaska’nın Aleut Adaları'na yapılan bir gezi sırasında, Fala’nın yanlışlıkla orada bırakıldığı iddia edilmişti. Muhalifler Kongrede, ABD Donanması destroyerinin köpeği almaya gönderildiğini savunmuştu.

Roosevelt bunu reddetti ve “Fala konuşması” diye bilinen konuşmasında, köpeğini savundu. Cumhuriyetçilerin suçlamalarını şakaya çeviren konuşma fikri de oyuncu Orson Welles’tan geldi.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve eşi Nancy de tam bir hayvanseverdi.

Ailenin, Rex, Lucky, Victory ve Millie adında köpekleri vardı.

Ronald Reagan ve eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Reagan'ın köpeklerinden Lucky ile Beyaz Saray’ın çimlerinde. Lucky, aileye 1984’te katılmıştı.

Reagan, sevimli hayvanın küçük bir yavrudan midilli büyüklüğüne ulaştığını söyleyecekti.

Lucky biraz fazla enerjik olduğu için 1985’te Reagan’ın California'daki çiftliğine taşındı ve son 10 yılını burada geçirdi.

Başkanlık Evcil Hayvan Müzesi için de ilham kaynağı oldu.

(Kraliçe Elizabeth, corgi cinsi köpekleriyle... 1960’lar...)

Ve Kraliyet ailesi...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in çok sayıda köpeği var.

İngiliz siyasetçi Winston Churchill ve fino köpeği Rufus...

Churchill'in, Rufus’un da aralarında olduğu birçok köpeği vardı.

(Yıl: 1953)

Ayrıca kedi, kuğu, papağan, balık, kelebek gibi çok sayıda hayvan besledi.

Hatta 1943'te Churchill’e Rota adında bir aslan bile verildi ancak o dikkatli bakılması için aslanı Londra Hayvanat Bahçesi'ne gönderdi.

2017'de göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, barınaktan sahiplendiği köpeğe "Nemo" adını verdi.

Nemo adını, Macron'un en sevdiği romanlarından biri olan Jules Verne'in "Denizler Altında Yirmi Bin Fersah" kitabındaki "Kaptan Nemo" karakterinden aldı.

Sevimli köpek Nemo, Macron’un bazı toplantıları sırasında yaptığı yaramazlıklarla da gündeme geldi. Elysee Sarayı'nda şömineye tuvaletini yapmak gibi...

Kaynak: The Guardian, Getty, The Vintage News