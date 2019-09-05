Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz aylarda bulunan çınarlardan ikisinin 600, birisinin 900 ve bir diğerinin de 1100 yıllık olduğu tespit edildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bin 100 yıllık tarihi çınar ağacı önünde bilgiler verdi.

Vatandaşlar tespit etti

Özkan, bu ağaçların geçtiğimiz aylarda vatandaşlar tarafından tespit edilerek kendilerine bildirildiğini söyledi, “Bursa’nın gündeminde en yaşlı çıkar olarak tarihi İnkaya çınarı var. Yaklaşık 600-650 yıllık bir çınar olduğu ifade ediliyor. Biz de burada 4 tane çınarı görünce bunların yaşının da o civarlarda olacağını düşünmüştük. Kendi aramızda da İnkaya çınarına kardeş bulduk diye sevincimizi paylaşmıştık” dedi.

Altın Çınar koruma altında

Çınarlarla ilgili bilimsel araştırmaları, incelemeler yaptırdıklarını anlatan Özkan, şunları söyledi:

“Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Turan Sönmez, Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğlu hocalarımız ekipleriyle birlikte araştırdılar ve bizi hayrete düşürecek bir sonuçla karşılaştırdılar. Şu an önünde bulunduğumuz çınar 1100 yıllık olduğunu öğrendik.

Biz İnkaya çınarının abisini, kardeşini bulacağız derken 600 yıllık 2 tane kardeş, 1 tane 900 yıllık dedesini ve 1100 yıllık büyük dedesini bulduk. Biz bunu Karacabey’de ülke turizmine kazandırmaktan mutluyuz. Bir taraftan ıhlamur vadisi olarak A tipi mesire alanını burada halkımızın istifadesine sunarken bir taraftan bin 100 öncesine, tarihi bir yolculuğu vatandaşımızı davet eder konumda olacağız."

Haber: Ayhan Fidan