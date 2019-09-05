Yıllık 110 bin ton civarında gerçekleşen bal üretimiyle Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük bal üreticisi konumundaki Türkiye'de son yıllarda arı ölümleri yaşanıyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, ülkede hangi bölgede arı ölümü varsa birlik olarak üniversitelerden bilim heyetleriyle o bölgelere giderek çözüm üretme gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Arı ölümleriyle ilgili sorunların ciddi olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Son yıllarda iklimsel değişiklikler, kimyasallar ve biyolojik kirlilik arı ölümlerindeki artışa sebep oldu" dedi.

Türkiye'de arı ölümlerinde yaşanan artışın bölgesel değişkenlikler de gösterdiğine dikkat çeken Şahin, geçen yıl Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortaya çıkan en temel sorunun biyolojik kirlenme olduğunu söyledi.

"Anadolu'nun önemli ırkları dejenere oldu"

Türkiye'nin kendine özgü arı türleri olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Arıcıların gezginci olarak Türkiye'nin her yerine dağılması nedeniyle Anadolu'nun çok önemli ırkları dejenere olmuştur. Bunun en büyük nedeni bütün ırkların aynı yerde ana arı üretmesi. Biz zaten burada tamamen kaybediyoruz. Bizim her şeyden önce ırk ve eko tiplerimizin saflığını korumamız lazım. Türkiye'de bu yapılmıyor. Dolayısıyla biyolojik kirlenmeyle dayanıksız hatlar yetiştiriyoruz, yani Anadolu ırkının dayanamayacağı yerlerde arıcılık yapmaya çalışıyoruz."

İklimsel değişiklikler arıcılığı etkiliyor

Şahin, dünyada iklimlerin değiştiğini belirterek, "İklimsel değişiklikler artık arıcılığı çok ciddi şekilde etkilemeye başladı. Bizim buna da arıcılarımızı hazırlamamız lazım. En önemlisi bizim merdiven altı katkı maddelerinden artık arılarımızı uzak tutmamız lazım. Arılarımızın en büyük düşmanı dirençleri bozan ilaçlardır" dedi.

Ziya Şahin, özellikle son yıllarda Brezilya başta olmak üzere bazı ülkelerde ciddi arı ölümleri yaşandığını, bununla ilgili önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA