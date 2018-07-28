Kore gazisi 66 yıldır günlüklerini saklıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde apartman sakinlerinin şükranlarını sunup onore etmek için "Gazi" adını verdiği apartmanda 2 çocuğuyla kalan 88 yaşındaki Rahmi Günay, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını hala unutamıyor.

İzmir'de 1930 yılında doğan gazi Günay, 1951 yılında vatani görevini yapmak için Bergama'daki muharebe alayına katıldıktan bir yıl sonra Kore Savaşı'na gönderildi.

Askerliğini çavuş olarak yapan Günay, İzmir'den gemi ile yola çıkmadan önce aldığı defterlere Güney Kore'de kaldığı dönemde yaşadıklarını yazdı.

Başkent Seul'e yakın Hinçon kasabasında Amerikan askerlerinin bulunduğu kampta görev yapan Günay, Türk askerinin kahramanca mücadele ettiği Vegas Muharebesi'ni unutamıyor.

Gazi Günay, Türk askerinin savaşta gösterdiği kahramanlıkları yazdığı ve zaman zaman okuduğu günlüklerini başucunda tutuyor.

"Günlüğümü okuduğumda hatıralarım canlanıyor"

Kore gazisi Rahmi Günay, hayatının en gurur verici günlerini Kore Savaşı'nda yaşadığını söyledi.

Günlüğüne ilk yazısını gemi ile İzmir'den ayrılırken yazdığını belirten Günay, şunları anlattı:

"Her okuduğumda hatıralar gözümün önüne geliyor. Günlüklerimi okudukça heyecanlanıyorum. Orada kaldığım müddetçe başımdan geçen anıları günü gününe yazdım. Günlükleri ileride okurum ya da çocuklarıma bir hatıra olsun diye yazdım. Çocuklarımın 'Bizim babamız savaşa gitmiş, görmüş geçirmiş, hepsini yazmış' demelerini istedim. Günlüklerimi çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım."

Gemi ile Seul Limanı'na vardıklarında Kore halkının elma tepsileriyle kendilerini karşılamalarını dün gibi hatırladığını dile getiren Günay, ülkede görev yaptığı bir yıl boyunca halkın kendilerine büyük sevgi gösterisinde bulunduğunu ifade etti.

"Türk askerinin kahramanlığını tüm dünya gördü"

Günay, Türk tugayının Kore Savaşı'nda destan yazdığına dikkati çekerek, "Birçok arkadaşım orada şehit oldu. Türk askeri orada Türklerin kahramanlığını ve cesaretini tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Kore hükümeti tarafından 2005 yılında ülkeye davet edildiğinde bir çocuğun söylediği, "Eğer Türk askeri olmasaydı, biz de olmayacaktık" şeklindeki sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını kaydetti.

"Günlük, babamızın bize bırakacağı en değerli hediye"

Kore gazisinin 55 yaşındaki oğlu Arif Günay da babasıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Babasının yazdığı günlükleri her okuyuşunda duygulandığını belirten Güney, "Ben nefes aldığım sürece babamın Kore Savaşı sırasında tuttuğu günlükleri muhafaza edip kendi çocuklarına vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Günlükte "Vegas Muharebesi"

Günlüğünde Türk askerlerinin destan yazdığı Vegas Muharebesi'yle ilgili Günay, şu satırlara yer veriyor:

"14 Mayıs 1953 gece saat 02.30'da düşman Vegas Tepesi'ne iki bölük kadar, belki daha fazla askerle bu tepeye taarruz ediyordu. Bu tepede 7. bölük vardı. Düşman hem bomba hem de makineliyle ateş ederek geliyordu. İyice yanaştıklarında binbaşı telsizle tabur komutanına bildirdi ve topçu ateşi istedi.

Tepe cehennem gibi olmuştu. Ateş gelen yeri bizim topçular dövüyorlardı. Telsizde ben ve Ali Çavuş bulunuyorduk. Sabaha kadar hiç durmadan kahramanca dövüştük. 14-15 Mayıs geceleri tepede ordumuz yine tarihi bir zafere imza attı."

Günay'ın Vegas kahramaları için yazdığı şiir de şöyle:

"Taarruz başladı kanlı Vegas'ta/ Çarpışırız bir tek kişi kalsak da/İmanlı göğsümüzden yara alsak da/ Vurun arkadaşlar zafer bizimdir/ Kanlı Vegas dediğim bir siyah tepe/ Alçak Çinlilere olsun bu küpe/ Vurdukça coşuyor bu kahraman körpe/ Kovala Mehmet'im bu zafer bizimdir/ Çoşun arkadaşlar süngüyü takın/ Kolluyor seni Yaradan hakkın/ Kükremiş aslan gibi yapıyor/ Çıkın, biçin kahramanlar zafer bizimdir/ Kore dağlarında adın anılsın/ Göğsünüze madalyalar takılsın/ Bayrağımız göndere asılsın, zafer bizimdir."

Kaynak: AA