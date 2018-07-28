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Veteriner hekim kemiklerden koleksiyon yaptı

Samsun'da yaşayan veteriner hekim Paria Tabatabaei, doğada beslenen baykuşların sindiremeyerek kustukları artıkların içinden çıkardığı kemiklerden koleksiyon yaptı.

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Veteriner hekim kemiklerden koleksiyon yaptı

Veteriner hekim Paria Tabatabaei, özellikle kemirgenlerle beslenen baykuşların sindiremediği tüy ve kemikleri kustuğunu, bu kusmukların içinde beslendikleri hayvanlara ait kemik parçaları olduğunu söyledi.

"Boş zamanlarımda tek tek pelet topladım"

Mesleği gereği bu konuyu da araştırdığını ve bulduğu peletlerin içindeki kemikleri sıcak suyla temizleyerek biriktirmeye başladığını belirten Tabatabaei, şunları dile getirdi:

"Dünyanın birçok ülkesinde bunların koleksiyoncusu var. Ben çok uzmanı değilim ama peletlerin içindekileri merak ederek bu koleksiyona başladım. 1,5 yıl önce Kızılırmak Deltası içinde bulunan alandaki peletleri boş zamanlarımda tek tek topladım. Bu peletleri sıcak su döküp ayrıştırmaya başladık ve içinden çıkan kemiklerin hangi hayvanlar ait olduğunu araştırdım" diye konuştu.

"Baykuşların bu şekilde doğaya ne kadar faydalı olduğunu da anlayabiliyoruz"

Peletlerden çıkan kemikleri hayvan türüne göre ayırabildiğini vurgulayan Tabatabaei, "Bazı kemik parçalarının hangi kemirgen hayvan türlerine ait olduğunu bilmiyorum. Çünkü farklı türden kemirgenlerle de beslenebiliyorlar. Aslında baykuşların bu şekilde doğaya ne kadar faydalı olduğunu da anlayabiliyoruz. Çünkü asıl besin kaynaklarının fareler olduğunu gördük. Doğada baykuş nüfusunun azalmasının fare sayısının artmasını tetikleyebileceğini de araştırmış olduk" ifadesini kullandı.

Tabatabaei, bine yakın kemik parçasını kartonlar üzerine tek tek yerleştirerek koleksiyona dönüştürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: veteriner hekim, Samsun, Paria Tabatabaei
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