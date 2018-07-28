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Görme engelliler e-ticarette söz sahibi olacak

Körleri Eğitm ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi ile İŞKUR iş birliğinde "Pazarlama ve Perakende Satın Alma Görevlisi Modüler Programı" eğitimi veriliyor.

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Görme engelliler e-ticarette söz sahibi olacak

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi kurucu üyesi Melda Dai, teknolojinin önemine dikkat çekerek, e-ticaret uygulamasının yeni iş kapıları açacağını söyledi.

İş istihdamını arttırmak için "e-ticaret " eğitimine başladıklarına dikkati çeken Dai,

"Türkiye'de görme engellilerin ilgilenmedikleri bir konuydu. Görme engellilere istihdam oluşturmak ve teknolojinin de önemini bildiğimizden dolayı bu projeyi başlattık. İŞKUR'a yüzde 20 iş garantisine yönelik projeyi de sunduk. Görme engellilerin teknolojiyi ne kadar iyi kullandıklarını bildiğim için bu projenin devam etmesini diliyorum" dedi.

"Daha çabuk kavrayabiliyorlar"

Eğitmen Zehra Erden, işini severek yaptığını kaydederek, görme engellilere istihdam yaratmak için özel sektörde farkındalık uyandırmak istediklerini belirtti.
Görme engellilere istedikleri işi yapabileceği algısını oluşturmak istediklerini ifade eden Erden, şunları kaydetti:

"Onların istediği işi yapabileceğine inanmalarını istiyoruz. E-ticaret eğitimi içerisinde muhasebe, ürün bakım, müşteriyle iletişime yer veriyoruz. 7 ay içerinde aktarmaya çalışacağız. Bu arkadaşlarımız gören insana göre çok daha çabuk adapte olup, çabuk kavrayabiliyor. Normalde insanları yoran görseldir. Ama bu arkadaşlarımız görsel olmadığından ve zihinleri temiz olduğundan bilgileri çok çabuk kavrayabiliyor."

Kursiyerlerden Fatih Yüksel de kendi sitesini kurup, ürünlerini pazarlamak istediğini söyledi.

"Görme engelliler evde işe yaramaz" algısının kırılmasını istediğini ifade eden Yüksel, bu kursların devam etmesini istediğini belirterek, dernek yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mehmet Özcan da 3 çocuk babası olduğunu, dernekte bilgisayar ve e-ticaret eğitimi aldığını belirterek, sosyalleştiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: görme engelli, Gaziantep, e ticaret
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