Genetik mirasın taşıyıcıları DNA'lar, sadece insanların değil köpeklerin de özelliklerini keşfetmede araştırmacılara yardımcı oluyor.

Köpekler için yapılan genetik testler, son yıllarda artış gösterdi. 10 yıldan kısa bir sürede 1 milyondan fazla köpeğe DNA testi yapıldı.

Testlerin artışı konusunda tartışmalar olsa da, köpeklerin sahipleri testlerin sevimli dostlarını tanımalarının iyi bir yolu olduğunu söylüyor.

İlaçlara reaksiyon gösterip göstermediği anlaşılıyor

Plop ve Schmutzy adlı köpeklerin test sürecini anlatan Lisa Topol, "Bulmacanın bazı parçaları bir araya geldi" diyor. Karışık ırka sahip olan Schmutzy'nin genetiğinde "Labrador retriever" ve "Doberman" gibi ırklar vardı.

Köpekler için DNA testi bundan 20 yıl öncesine dayanıyor. Ancak bu testlerin endüstrisi 2005 yılında başladı.

Testler sayesinde hayvan barınaklarındaki hayvanlar hakkında daha fazla bilgi sağlandı. Bu da evcil hayvan sahiplenmek isteyenleri barınaklara çekmeye yardımcı oldu.

Veteriner Dr. Lisa Moses, testlerin sınırlı şekilde kullanılması gerektiğini anlatıyor. Araşırmacılar, bir köpeğin genlerinin bazı ilaçlara kötü reaksiyonlar gösterip göstermediği hakkında faydalı bilgiler sağladığını belirtiyor.

Kaynak: Associated Press