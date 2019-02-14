Barış ve İpek Şen çifti...

Karı-koca matematik öğretmeni. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan çiftin en büyük tutkusu bisikletle uzun seyahatlere çıkmak.

Bu turlarda ise 9 yaşındaki Duru ve 1,5 yaşındaki Deniz de anne babasına eşlik ediyor. Duru'nun kendi bisikleti var, Deniz de babasının bisikletinin arkasına bağlanan çocuk römorkunda seyahat ediyor.

48 günde 6 ülke

İpek Şen, asıl amaçlarının çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri bir etkinlik düzenlemek olduğunu söyledi.

Bisiklet tutkunu aile son olarak Avrupa turu yaptı. Aile, Avrupa'nın bisiklet rotası "EuroVelo"yu takip ederek bin 400 kilometre bisiklet kullandı.

"70 bin kilometre bisiklet yolu ağı var. Bunlardan EuroVelo 15'i yaptık" diyen Barış Şen, 6 ülkeyi kapsayan yolculuklarının 48 gün sürdüğünü anlattı.

Aile, bu süre boyunca teknolojiden uzak doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı. Çoğu zaman çadırda kamp yaptı.

“Hep şenler, hep yolda” sloganı ile yola çıkan aile, seyahatte çektikleri fotoğraf ve videoları da sosyal medyada paylaşıyor.

Haber: Halit Yılmaz