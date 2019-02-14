Bitlis'te etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu.

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile çevre köylerdeki balıkçılar da yüzeyi donan gölün üzerinde belirledikleri noktalardaki buzu kazma ve küreklerle kırarak aynalı sazan, inci kefali ve koçak balığı avladı.

Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar

Tehlikeye aldırış etmeden buzun üzerinde yaklaşık 100 metre aralıklarla delik açan balıkçılar, suya bıraktıkları ağları birkaç gün bekletip topluyor.

Ağlara takılan balıkları toplayıp ilçe merkezinde satan balıkçılar, bu şekilde geçimlerini sağlıyor.

"Ağlarımızı dikiş diker gibi suya bırakıyoruz"

Balıkçılardan Edip Köçeroğlu, geçen yıl havaların sıcak olmasından dolayı gölün donmadığını anlattı.

"Göl donduktan sonra bir kaç gün buzun kalınlaşması için bekliyoruz. Daha sonra 100 metrede bir buzu kırarak ağlarımızı dikiş diker gibi suya bırakıyoruz. Bazen bir kaç gün bekliyoruz, bazen de aynı gün çıkarıyoruz. Nasibimize göre bazen balık çok oluyor, bazen az. Balıkları satarak ailemizi geçindiriyoruz."

Kaynak: AA