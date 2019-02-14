Onlarca not defteri, doğumlar, evlilikler, ölümler, buğday ya da mazot fiyatları...

34 yıldır çevresinde olup biten ne varsa günü gününe kayıt altına aldı.

İlk notunu 1985 yılında tuttu

Edirne'nin Keşan ilçesinin Akçeşme köyünde yaşayan 66 yaşındaki çiftçi Kamuran Kurnaz, düzenli günlük tutuyor. Köylüler de geçmişe dair merak ettiklerini ona soruyor.

Kurnaz, günlüğüne ilk notunu 22 Şubat 1985 yılında şöyle düşmüş:

"Her taraf karlıydı. Hava çok soğuk ve cuma günüydü. 22 Şubat ve ondan sonra bu yazılarıma aralıksız olarak devam ettim."

Sosyal yaşamda tanık olduğu olayları kaydetti

Kamuran Kurnaz, Osmanlı salnamelerini aratmayacak şekilde köyde olup bitenleri de detaylı şekilde kaleme aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Köyümüzde, ölüm kalım, trafik kazası olan birçok notlarımı da defterlerime yazdım. Doğumları, düğünleri, bayramları, na zaman olduklarını, bunları detaylı olarak hepsini yazdım."

Kamuran Kurnaz'ın tuttuğu günlüklerde deprem, sel gibi büyük felaketler de yer alıyor.

Haber - Kamera: Necdet Uybaş