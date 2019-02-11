Rizeli bir ailenin çocuğu olan 13 yaşındaki Gamze Aydoğan, doğuştan nadir görülen bir Diamond-Blackfan Anemisi hastası.

Gamze’nin kemik iliği yetersiz çalıştığı için alyuvar üretimi az. Bu yüzden kansere yakalanma oranı diğer insanlara göre daha yüksek.

Her ameliyata gülerek girdi

1 yıl önce omzunda şişlikler oluştu. Hastaneye gittiğinde kemik kanseri olduğunu öğrendi. Tümör nedeniyle sol kolunu kaybeden Gamze'nin hayatı o andan itibaren değişti.

Küçüklüğünden beri yaşam dolu bir çocuk olan Gamze, hastalıkla savaşmaya başladı. İnancını hiçbir zaman kaybetmedi, her ameliyata gülerek girdi. Çevresindeki diğer hastalara da örnek oldu.

Tek kolunu kaybedince diğer kolunun daha çok güçlendiğini söyleyen Gamze, resim yapmayı ve kek yapmayı çok seviyor.

Hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini Instagram'dan aktaran Gamze, hastalığıyla mücadelesine devam edeceğini anlatıyor.

Gamze sık sık hastalığını kabullendiğini belirtiyor. Instagram hesabından pozitif enerji yayıyor.

“Her güne şükretsinler, güçlü olsunlar”

Gamze'nin güler yüzü, birlikte kemoterapi aldığı hastalara da umut oluyor. "Kanser yüzünden kolum gitti ama hayallerim, umutlarım asla" diyen Gamze'ye takipçilerinden destek mesajları yağıyor.

Gamze, birçok ünlünün de mesajlarıyla yanında olduğunu anlatıyor. Onun için bir destek mesajı bile çok kıymetli.

Kendisi için güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyor Gamze. Büyüyünce psikolog olmak istiyor.

Hala tedavisi devam eden Gamze'nin insanlardan isteği ise; her güne şükretmeleri, güçlü olmaları ve daima gülümsemeleri.

Haber: Şeyma Sıtkı, Cengiz Yalçınkaya

Kamera, Kurgu: Resul Daban