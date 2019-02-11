İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Yağmur Güneş, Antarktika'da bilimsel faaliyetlerini tamamladı.

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Güneş, Mars araştırmalarında örnek bölge olan kıtadaki göller ve kayaçlardan aldığı materyallerle "kızıl gezegen" çalışmalarına fayda sağlayacak.

"Jeoloji, jeokimya, biyoloji ve iklim bilimlerini içeren bu çalışmayla Mars'ın geçmişindeki jeokimyasal koşulları anlamak ve bu süreçler sonrasında ortaya çıkan oluşumlarda biyolojik izler olup olmadığı konusunda önemli bilgiler elde etmek amaçlanıyor."

Türkiye'de son dönemde uzay araştırmalarının hızla önem kazandığını belirten Güneş, "Dünya dışı karasal gezenlerde yaşamın izlerinin araştırılması için yer bilimleri konusunda yapılan çalışmalar büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: AA