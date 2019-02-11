Nil İpek ve Kıvanç Arda...

Biri 10 diğeri 9 yaşında. Nil İpek Şabi, Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulunda 6'ıncı sınıf öğrencisi. Kıvanç Arda Şabi ise, aynı okulda 4'üncü sınıfta okuyor.

Şabi kardeşler, Türkiye'yi yurt dışında defalarca başarıyla temsil etti.

"Ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum"

Keman eğitimi alan Nil İpek'in son başarısı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması'ndan geldi. Yarışmadan birincilikle döndü.

"Çok çalışarak elde ettiğim bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Ülkemi gururlandırdığım ve temsil ettiğin için çok mutluyum."

Keman ve viyolonsel eğitimleri alan Kıvanç Arda ise, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Jan Vistııl Çello yarışmasında 22 kişiyle yarışarak ikincilik elde etti. Tiflis'te düzenlenen yarışmadan ise üçüncülükle döndü.

"Bundan sonra da başka yarışmalara katılıp Türkiyeyi temsil etmek istiyorum."

Çocukların en büyük destekçileri ise anneleri.

10 yaşındaki Nil İpek Mart ayında Belçika'da düzenlenecek yarışma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kıvanç Arda ise düzenlenecek yarışmaları bekliyor.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Ömer Çıtır

Kurgu: Oğuzhan Uyar