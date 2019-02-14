Sağlık hizmeti ulaştırabilmek için dik ve karlı yamaçlarla yüksek rakımlı tepeleri aşarak kilometrelerce yol katediyorlar.

Bitlis Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Birimi ekipleri, köylerde felç, obezite, bunama, alzheimer ve yaşlılık gibi nedenlere bağlı kronik rahatsızlığı olanlar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyanlara evlerinde gerekli tedavileri uyguluyor.

2 bin 900 hastanın hayır dualarını aldılar

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda kalan, araçların gidemediği bölgelere çoğu zaman saatlerce yürüyerek ulaşan ekipler, vatandaşın gönlünde taht kuruyor.

Devletin sağladığı imkanlarla en ücra köylere giden 3'er kişilik 10 sağlık ekibi, şimdiye kadar 2 bin 900 hastanın bakımını yaparak hayır dualarını aldı.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve İl Koordinatörü Dr. Mehmet Rıza İşik, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaların, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan ev ortamında muayene edildiğini, gerekli ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

"Konforlu ve adil bir sağlık hizmeti sunuyoruz"

İşik, tanısı konulmuş ve tedavisi planlanmış hastaların ayağına sağlık hizmeti götürdüklerini anlattı.

"Hastalarımızın ilacı bittiğinde hastaneye gitmesine gerek kalmadan reçetesini yazıyoruz. Karyola veya demirbaş aletlerini temin ediyoruz. Gerekli durumlarda uzman hekimlerimize danışarak hastamızın tedavisini planlıyoruz. Bu hastalarımızın, diğer tüm vatandaşlarımız gibi sağlık sisteminden faydalanabilmesi için eşit, konforlu ve adil bir sağlık hizmeti sunuyoruz."

İl merkezi ve ilçelerde Evde Sağlık Birimi bulunduğunu belirten İşik, il genelinde 863 hastanın evde düzenli sağlık hizmeti aldığını, bugüne kadar 2 bin 900 hastaya ulaştıklarını aktardı.

60 yaşındaki hastaya 4 saatte ulaştılar

Evde sağlık hizmeti ekibi son olarak, yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Doğruyol köyünde yaşayan 60 yaşındaki Şehristan Temizbaş'a ulaşarak kontrollerini yaptı.

Kaynak: AA